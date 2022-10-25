انطلاق مؤتمر في البيضاء حول المذهب المالكي

بدأت، اليوم الثلاثاء، بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي في مقر مجلس النواب في مدينة البيضاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول المذهب المالكي.

وتنظم المؤتمر كلية الشريعة والقانون ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان «الجهود الليبية في خدمة المذهب المالكي»، ويستهدف «توثيق وجمع الثروة العلمية لعلماء المالكية الليبيين، وجهود العلماء والدولة الليبية في دعم وخدمة المذهب المالكي، فضلا عن إيجاد قنوات لنشر التراث العلمي لعلماء ليبيا والتعريف بهم والأخذ بالمذهب المالكي في الجوانب العلمية والتشريعية».

وتتمثل محاور المؤتمر في «دخول المذهب المالكي إلى ليبيا وتوطينه بها، وخصاص المدرسة المالكية الليبية، وإسهامات العلماء الليبيين في خدمة المذهب المالكي، وأثر المذهب المالكي في المنظومة التشريعية والثقافية في ليبيا، ودور المؤسسات التعليمية قديما وحديثا في خدمة المذهب المالكي في ليبيا».

وسبق أن نظم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بني وليد ندوة دينية حول المذهب المالكي وتاريخه في ليبيا.