الدبيبة يهنيء ريشي سوناك بعد تسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة

العنوان – طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك بعد تسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”أهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”لا شك أن دور بريطانيا مهم لدعم الاستقرار في ليبيا؛ لذلك فإننا نتطلع للتعاون المستمر مع حكومة السيد سوناك”.

وأصبح سوناك رئيسا جديدا للحكومة البريطانية بعدما فاز في السباق إلى “داونينغ ستريت” الإثنين على إثر عدول رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون عن الترشح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهل.

وقال سوناك، ” قاد بوريس جونسون بلادنا خلال بعض أصعب التحديات التي واجهناها على الإطلاق، ثم واجه بوتين وحربه البربرية في أوكرانيا. سنكون دائما ممتنين له على ذلك”.

وأضاف، “على الرغم من أنه قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، إلا أنني آمل حقًا أن يستمر في المساهمة في الحياة العامة في الداخل والخارج”.