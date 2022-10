بوفايد: على “النواب والدولة” الاجتماع دون وجود عقيلة والمشري للتوافق على قوانين الانتخابات

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد علق على تصريحات خالد المشري بعدم إمكانية إجراء انتخابات.

بوفايد قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إنه “عندما يقف المشري ويقول أنا لا أبيع الوهم للشعب الليبي ولا توجد إمكانية للانتخابات أقول له إذًا اذهب إلى بيتك”.

وتابع: “كيف للمشري مكافأة عقيلة على عرقلته بإعطائه المصرف المركزي والرقابة الادارية وديوان المحاسبة مقابل تشكيل حكومة

جديدة بدل معاقبته؟”.

وطالب مجلسي النواب والدولة بعقد اجتماع في غدامس دون وجود عقيلة والمشري للتوافق على قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.

