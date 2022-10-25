بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الدبيبة بتهمة تحويل مليارات الدينارات إلى تركيا

تقدم الصحفي محمود المصراتي، ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الدبيبة، بتهمة تحويل مليارات الدينارات إلى تركيا، وإخفاء حسين العائب لتقرير الواقعة.

وقال المصراتي إن عدد من ضباط الأمن الخارجي قدّموا تقريرًا ضخمًا وموثقًا عن حوالات مالية ضخمة إلى تركيا، فاقت مليارات الدينارات.

وأشار المصراتي إلى أن هذه الحوالات قام بها إبراهيم الدبيبة، وبعضها يعود لشركات يملكها والده، متحصِّلة قبل 2011م على عقود في ليبيا، مما كان يُسمى بجهاز الدبيبة نفسه، على أساس أنها تركية، وهي في الواقع مملوكة لهذه العائلة.

واتهم المصراتي رئيس جهاز المخابرات، حسين العائب، بإخفاء التقرير، ويمنع اتخاذ أي إجراء أو حتى تحويل التقرير إلى النائب العام، لافتاً إلى أن العائب وابنه محمد، متورطان في العديد من التجاوزات المالية والإدارية، واختلاسات تُقدر بالملايين.