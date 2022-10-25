مباحثات ليبية مع مالطا لوضع تدابير للحد من تدفقات الهجرة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، مع المبعوث الأمني المالطي الخاص إلى ليبيا أليكس دالي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرت خلاله «مناقشة عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ظاهرة الهجرة غير النظامية، ووضع التدابير اللازمة للحد من تدفقها في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين الليبي والمالطي».

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مركز مشترك بين ليبيا ومالطا لمكافحة الهجرة

ويأتي اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع المبعوث الأمني المالطي، بعد خمسة أيام من زيارة اللواء محمود سعيد إلى مركز التنسيق المالطي-الليبي بالعاصمة المالطية فاليتا، يوم 20 أكتوبر، حيث كان في استقباله العميد نورالدين المدني، من جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية وأعضاء المركز من الجانب المالطي.

ويومها أفاد بيان لوزارة الداخلية بأن وكيل الشؤون العامة استمع خلال زيارته إلى مقر المركز المشترك إلى شروح حول دوره وأهميته في مواجهة ومكافحة الهجرة غير النظامية والحد من تدفقاتها.