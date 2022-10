الشركسي: المبعوث الأممي مُلزم بالتواصل مع كل الأطراف والاستماع لكل المطالب والتوصيات

ليبيا – اعتبر عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن المبعوث الأممي مُلزم بالتواصل مع كل الأطراف، والاستماع لكل المطالب والتوصيات، وأن تحركاته حتى الآن جيدة ومتواصلة، لكن النتائج هي الفيصل في الأمر.

الشركسي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن المبعوث الأممي الجديد يواجه تحديات محلية وإقليمية ودولية، وأن خارطة الطريق المرتقبة تتطلب إزالة الكثير من التعقيدات وطرحها منطقية ومقبولة.

ورأى أن المبعوث الأممي مطالب بعدم إهدار الوقت مع الدول التي هدفها فقط استمرار الوضع الراهن، والتي تستفيد من حالة التشظي، وأنه مطالب أيضًا بوضع خارطة طريق عاجلة دون التأثر بالأطراف التي تعرقل مسارات الحل.

