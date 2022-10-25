المنفي: نعمل بشكل جاد لتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات

الوطن|رصد

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء تجمع “هدفنا ليبيا والانتخابات” والتنمية المستدامة، وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وناقش اللقاء العديد من القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي فيديسمبر الماضي، وبحث سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

وعبر أعضاء التجمع الذي يضم عددًا من الأكاديميين والنخب السياسية، عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس، في تحقيق المصالحةالوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحةالوطنية، ودعم الإدارة المحلية.

وقدم أعضاء التجمع تفاصيل عن مقترح تنظيم ملتقى عام لكل المترشحين البرلمانيين والذي سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق،لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ومن جهته أكد رئيس مجلس الرئاسي خلال اللقاء، على مضي المجلس قدمًا في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميعالأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة، مؤكداًعلى حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، مبدياً استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلةالانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.