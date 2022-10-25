رئيسة وزراء إيطاليا: نحتاج المساعدة من ليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني أن ايطالية تريد من ليبيا التعاون في منع قوارب المهاجرين.

وقالت ميلوني في أول تصريح لها أمام البرلمان الإيطالي بشأن المهاجرين، إن الحكومة تريد وقف الهجرة غير الشرعية والقضاء على تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط نهائيًا، مؤكدةً أنه من الضروري صدور قرار من الأمم المتحدة وتعاون الدولة الساحلية المقابلة ليبيا.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية “نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية صوفيا التي تنص على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا“، خاتمةً أن “دخول إيطاليا لا يكون بشكل غير قانوني وإنما من خلال مراسيم التدفق”.