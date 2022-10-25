في داكار.. المنقوش تجتمع مع وزير خارجية مالي

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مالي عبد الله ديوب في العاصمة السنغالية داكار على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي.

وبحث الاجتماع معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وإمكانية التعاون في هذا الملف مع الأطراف المعنية عن طريق التنمية المكانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العمل، حيث تبادل الجانبين وجهات النظر في قضايا القارة الأفريقية، وتعزيز أمنها واستقرارها لمصلحة الشعوب.

واختتمت المنقوش اليوم الاثنين مشاركتها في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي وأكدت في كلمتها خلال الملتقى “أن ليبيا ترى أنه بمقدور إفريقيا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لدعمها من أجل إجراء الانتخابات الوطنية والحد من التدخل الأجنبي الذي تمثل في فصائل مسلحة معارضة ومرتزقة من دول الجوار الأفريقي لليبيا وهو عامل سلبي يسهم في تقويض الاستقرار في ليبيا.

وأضافت المنقوش “أن ما تتعرض له ليبيا خلال السنوات الماضية من محاولات لإدامة النزاع داخلها ارتبط في كثير من مراحله بعوامل خارجية وفي الوقت نفسه افتقدت ليبيا دور أفريقيا على مستوى الاتحاد الأفريقي أو المؤسسات الإقليمية الداعمة والراعية لاستقرار ليبيا”