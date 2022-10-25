المشير حفتر يزور معرض بنغازي الدولي للكتاب

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أجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، زيارة لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب.

واطلع حفتر خلال الزيارة على المعرض، الذي ستختتم فعالياته اليوم، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ومكتبة من 13 دولة عربية.

وجرى افتتاح المعرض، الذي يقام برعاية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث شهد الافتتاح حضور قناصل عدد من الدول العربية والأجنبية في بنغازي إضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية وثقافية.

واحتوى المعرض على نحو 132 ألف عنوان تشمل كل صنوف المعرفة.