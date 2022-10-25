ليبيا الان

المشير حفتر يزور معرض بنغازي الدولي للكتاب

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، زيارة لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب.

واطلع حفتر خلال الزيارة على المعرض، الذي ستختتم فعالياته اليوم، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ومكتبة من 13 دولة عربية.

وجرى افتتاح المعرض، الذي يقام برعاية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث شهد الافتتاح حضور قناصل عدد من الدول العربية والأجنبية في بنغازي إضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية وثقافية.

واحتوى المعرض على نحو 132 ألف عنوان تشمل كل صنوف المعرفة.


عدد المشاهدات:
15

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك