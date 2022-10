ليبيا – دعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورنتيس كافة الأطراف الليبية إلى المشاركة في الجهود الأممية للاتفاق على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

المندوب الأمريكي وفي كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا الإثنين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”،قال: “إنهم اقتربوا من الاتفاق في أكثر من مناسبة، ومن المهم تجديد جدول زمني واقعي للانتخابات”.

وأكد أن وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى العاصمة طرابلس بمثابة فرصة لبث الحياة مرة أخرى في العملية السياسية، مشجعًا البعثة على أن يكون لها دور قائد في الدفع بشأن الاتفاق على إنجاز القاعدة الدستورية، ومواعيد زمنية واضحة للانتخابات.

وأضاف: “نوضح لقيادات ليبيا أن استخدام العنف للدفع بأهداف سياسية هو أمر غير مقبول”، معربًا عن قلق بلاده البالغ إزاء إمكانية حدوث المزيد من الاقتتال بعد المصادمات التي حدثت في أغسطس الماضي بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وحمل كل الدول المسؤولية عن أي إجراءات ليبية تؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني، مشددًا على ضرورة أن تتوافق هذه الدول لدعم جهود الأمم المتحدة والعملية السياسية التي تيسرها بين الأطراف الليبية، وتطبيق التزام صارم من كل الأطراف في الامتناع عن استخدام العنف والقوة.

المندوب الأمريكي شدد أيضًا على ضرورة التوافق على تأسيس آلية شفافة لتخصيص عائدات النفط، مؤكدًا على ضرورة العمل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير الاتفاق بين القيادات الليبية على آلية للرقابة الشفافة والمساءلة فيما يتعلق بعائدات النفط.

Shares

The post واشنطن تشدد على ضرورة التوافق على تأسيس آلية شفافة لتخصيص عائدات النفط الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية