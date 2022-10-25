تطوير منظومة التحكم في سرعة محركات ضواغط الغاز بحقل مسلة

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أكدت شركة الخليج العربي للنفط أن شركة تيكو المتعاقدة (TECO) وبالتعاون مع أقسام الصيانة التابعة لمنسقة الصيانة – مسلة قامت بالانتهاء من مشروع تطوير منظومة التحكم في سرعة محركات مراحل ضواغط الغاز الأولى والثانية بحقل مسلة (C-951, C-952 A & B).

وجاء ذلك في إطار العمل على رفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية الخاصة بحقول ومواقع الشركة، حيث تم استبدال منظومة التحكم السابقة (Simovert) والتي كانت تعمل لمدة 30 عام منذ 1992 بمنظومة تحكم حديثة الصنع (Dynavert 2021) والتي تعمل بكفاءة افضل من سابقتها وذات طاقة كهربائية أعلى وتحتوي أيضًا على نظام حماية أدق، كما أنها قابلة للتطوير مستقبلًا لإمكانية ربطها بمنظومة تحكم وقراءة عن بُعد.

وتم من خلال هذا المشروع إدخال جميع مراحل الضغط للتشغيل بواسطة مهندسي ومشغلي وحدة معالجة الغاز التابعة لمنسقة عمليات مسلة بنجاح، وذلك بعدما كانت إحدى مراحل ضغط الغاز خارجة عن الخدمة لمدة تزيد عن 10 أعوام.

وأعطى هذا المشروع كفاءة عمل أعلى لوحدة معالجة الغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية مولدات الطاقة بحقل مسلة.