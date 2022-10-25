وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها السوداني التطورات في البلدين

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها السوداني علي الصادق آخر التطورات في البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي.

وبحث الاجتماع التجهيزات والاستعدادات للمشاركة في القمة العربية الجزائرية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.

كما بحثت وزيرة الخارجية مع نظيرها المالي عبد الله ديوب في العاصمة السنغالية داكار معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وإمكانية التعاون في هذا الملف مع الأطراف المعنية عن طريق التنمية المكانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العمل، حيث تبادل الجانبين وجهات النظر في قضايا القارة الأفريقية، وتعزيز أمنها واستقرارها لمصلحة الشعوب.