ليبيا – عبر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن أسفه لعدم اتفاق النخبة السياسية في ليبيا على أي أساس للانتخابات الرئاسية والنيابية.

مندوب بريطانيا في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا الإثنين قال: “من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية”.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث كل الأطراف والقادة الليبيين على العمل بشكل بناء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وطالب المندوب البريطاني الأطراف والجهات الفاعلة بالعمل على ضمان حيادية المؤسسات العامة لضمان استخدام ثروات ليبيا لجميع السكان، مؤكدًا على أهمية استقلالية هذه المؤسسات وعدم استخدامها في الاصطفاف السياسي.

Shares

The post بريطانيا تطالب الأطراف والجهات الفاعلة بالعمل على ضمان حيادية المؤسسات العامة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية