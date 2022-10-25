إيطاليا: نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة صوفيا البحرية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني، اعتزامها استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة صوفيا البحرية للاتحاد الأوروبي.

وتحدثت ميلوني، في خطابها أمام مجلس النواب الثلاثاء، قبيل التصويت على نيل الثقة بحكومتها، عن ضرورة وقف تدفقات المهاجرين قائلة “إذا كنتم لا تريدون التحدث عن فرض حصار بحري، فسأقولها على هذا النحو: نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة صوفيا البحرية للاتحاد الأوروبي التي في مرحلتها الثالثة، حتى لو لم يتم تنفيذها، كانت تنطوي على وجه التحديد على منع انطلاق مراكب الهجرة من شمال إفريقيا” بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وتابعت: “نعتزم اقتراح ذلك على المستوى الأوروبي وتنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا، مصحوبًا بإنشاء نقاط ساخنة على الأراضي الأفريقية، تديرها المنظمات الدولية، حيث يمكن تدقيق طلبات اللجوء وتمييز من له الحق بأن يتم قبوله في أوروبا ومن لا يتمتع بهذا الحق. لأننا لا ننوي بأي حال من الأحوال التشكيك بحق اللجوء للهاربين من الحروب والاضطهادات”.

وقالت ميلوني “هدفنا هو الحؤول دون أن تستمر إيطاليا بالخضوع لقرار تصنيف المهاجرين الوافدين إليها من قبل المهربين”.

وأكدت ميلوني، أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، بل من خلال المراسيم الخاصة بتدفقات الهجرة فقط.

وشددت على أن “الأمن والشرعية يرتبطان بالإدارة الصحيحة لتدفقات الهجرة أيضاً، وذلك وفقًا للمبدأ البسيط السالف الذكر، وكما هي الحال في أية دولة جدية أخرى”

وأضافت رئيسة الحكومة أن “في سنوات العجز الرهيبة هذه على إيجاد حلول صحيحة لأزمات الهجرة المتعددة، لقي عدد كبير جدًا من الرجال والنساء والأطفال حتفهم في البحر في محاولة الوصول إلى إيطاليا”