المنفي يستلم مقترحا لتنظيم ملتقى عام للمترشحين للانتخابات البرلمانية

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قدم أعضاء “تجمع هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة” اليوم الثلاثاء لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مقترحا لتنظيم ملتقى عام لكل المترشحين البرلمانيين لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات.

ويعقد الملتقى في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق.

وناقش المنفي مع أعضاء التجمع، العديد من القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، وبحث سبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

وقال المجلس الرئاسي، إن المنفي أكد على مضي المجلس قدما في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.

وقال المنفي، إن من “حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات”.