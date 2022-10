الأمين: ما زال المجتمع الدولي والإقليمي والمبعوث الأممي يضعون الشعب الليبي الصامت وراء العربة

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه ما زال المجتمع الدولي والإقليمي والمبعوث الأممي يضعون الشعب الليبي الصامت وراء العربة.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ويسوقون عقيلة المشري امام العربة بعجلات نافقة كرهائن رهان إقليمي ودولي وليس لانهما من سلالة الجياد الأصيلة!”.

واعتبر أن النزول للميادين والشوارع وتعطيل مخرجات الإسطبلات وعرباتها للفوز بانتباه آذان العالم الطويلة، بحسب قوله.

