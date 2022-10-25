الدبيبة يوقع اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا

الوطن|رصد

وقّع رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اتفاقيتين عسكريتين مع وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” للتعاون بين البلدين.

وعقد الدبيبة الاتفاقية الأولى لرفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، واحتوت الاتفاقية الثانية على بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقّعة من قبل المجلس الرئاسي عام 2019.

وبحث الدبيبة مع “آكار” مجالات التعاون بين البلدين، في مقر وزارة الدفاع في أسطنبول، بحضور رئيس الحكومة منتهية الولاية، ووزير الدفاع الليبي، ورئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد”، ووزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين.