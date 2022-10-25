بائت بالفشل الذريع.. طفلٌ قاصر قرر الهجرة من مصر إلى أوروبا يصفُ لوكالتنا غاية الوصول إلى أوروبا… بالوهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قصتُنا اليوم تحمل ثِقلاً متعدد الأبعاد؛ بُعدًا إنساني، و اجتماعي، واقتصادي، وتجسد معاناة طفل قاصر خاض رحلة هجرةٍ باءت بالفشل الذريع.

صديقُنا اليوم هو (م.ع.ا) من محافظة الغربية في مصر، من قرية فقيرة اسمها ميت حبيب.

«على الرغم من اعتراض والدتي على قرار الهجرة، ونُصحها لي بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لشدة خطورتها وضبابية مستقبلها؛ إلا أنني أصريت وبكل ما أُوتيت من قوة على الهجرة إلى أوروبا.» هكذا بدأ صدقينا حكايته.

«حاولت اقناعها بأن الهجرة إلى ضفاف أوروبا تضمن لي تعليمًا وفيرًا وحياةً معيشية كريمة، ومستقبلاً زاهر، كما أننا سأقُوم بارسال مبالغ مالية لهم لإعانتهم على باقي أخوتي.. وبالفعل تمكنت من اقناعها.» يضيف.

لكنني لم أكن أتخيل يومًا بأن يكون مصيري بين يدي أشخاص عديمي الرحمة والمسؤلية، قلوبهم سوداء متحجرة، لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية وجنّي المال، حتى لو كان المال على حساب أرواحنا.

في البداية كان التنسيق هو الوصول إلى ليبيا عبر الطيران، إلا أنني وجدت نفسي أمام وعود واهية وأكاذيب منمقة، ولا وجود لحجز طيران، لذا استقليتُ قطارًا من محافظتي إلى المطار، وبدأتُ في رحلة المواصلات منقطعة النظير حتى وصلت إلى الحدود الليبية.

وهُناك بدأت الأمور تزداد قتامةً.. لقد أجربتنا فرق تنسيق عملية الهج على صعود الجبال والهضاب والمشيّ لمسافات طويلة، لقد كان معظمنا أطفال صغار، ولم يقوى أغلبنا على مواصلة المشي، لقد كُنا نحاول الصمود والوصول إلى نقطة نشعر بالأمان فيها، ولكن هيهات.. مع المتحجرة قلوبهم لم نجد سوى الضرب والشتم والقذف.

وبعد أن قطعنا مشوارًا يمتدُ إلى 20 كليومترًا متعثرين بالحجارة والحصى، وصلنا أخيرًا إلى أحد المخازن في طبرق بمزراعة مُظلمة ومخيفة، ظننا أننا سنرتاحُ وسينقضى هذا اليوم الطويل الشاق.. ولكن ما كان يتنظرنا بداخل المخزن كان أشد فضاعةً مما رأيناهُ في الطريق.

ويواصل .. لقد تعرضنا إلى أبشع الإهانات، وضُربنا على وجوهنا البائسة، وجرى تعنيفنا بكل الوسائل.. لم نستطع الحصول على الماء النظيف للشُرب، ولم يكن هنالك دورة مياه.. كما أن قوتنا كان مجرد رغيف خبز يابس، يتقاسمه كل 4 أشخاص.. ابتلع غصتهُ وقال ببؤس وحسرة وندم شديدين.. لقد استمر الوضعُ على حاله شهورًا طويلة، كنا ندعوا الله فيها أن ينقذنا ويعيدنا إلى أهالينا.

ويواصل.. من شدة التعب والإحباط والأفكار السوداوية التي احتلت دماغي الصغير.. ما مصيرنا؟ وكيف ستعلم عائلتي بوجودي هنا؟ هل سأظل على قيد الحياة؟ ولكن إلى متى؟… ولكن أبشع سؤال بشع هو ما مصير الوعود الثقيلة التي أعطيتها لوالدتي؟

أذكر أنني في تلك الليلة لم أجد سؤال واحدًا يطمئن فؤادي، غفيت وأنا مملؤٌ بالحسرة.

يواصل حديثه.. في اليوم الثاني، جاء الصباح حاملاً معه الفرج.. إذ تمكنت عناصر مديرية أمن مدينة طبرق من القبض على كل من كان بالمستودع، من مهاجرين من جنسيات مختلفة، إذ أخذتنا عناصر الأمن إلى مكان آمن فيه طعام ومياه صالحة للشرب، وأكدوا لنا بأنهم سيتواصلون مع الجهات المصرية لنقلنا إلى ذوينا.

في ختام هذه القصة، أنصحُ كل من يفكر أن الهجرة هي النجاة، بأن يطرد هذه الفكرة من رأسه، لأنّها وهم.. وإن نصحوه عائلته بعدم الاقدام على هذه الخطوة، بأن ينصاع لأوامرهم ويصدق نصائحهم، حتى لا يصل به الحال إلى الحال التي وصلنا إليها.