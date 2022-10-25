القائم بأعمال سفارة أمريكا: مؤتمر بنغازي 2030 يستحق تشجيعي

أثنى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، على التقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر بنغازي 2033.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية في ليبيا،على تويتر، أن “أوردمان” قال: “يشجعني التقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر بنغازي 2033 الذي نظمته تنمية 360 -منظمة مدنية شبابية – بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز قضايا السلام والاستقرار وإعادة إعمار مدينة بنغازي.

وأوضح “أوردمان” أن “النشاط المجتمعي الذي يتم إنشاؤه على المستوى الوطني، وتنفيذه محليًا، هو أمر حيوي لإحداث تغيير إيجابي.”.