الأسمر: المبعوث مُطالب بوضع خارطة طريق جديدة بعد فشل الخارطة السابقة بالوصول للانتخابات

ليبيا – قال محمد الأسمر الباحث الليبي إن المبعوث الأممي في ليبيا لن يلقى عراقيل في الملف الليبي، خاصة بعد ترحيب جميع الأطراف الليبية بما فيهم حكومة عبد الحميد الدبيبة.

الأسمر أوضح وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية بشأن مدى قدرة باتيلي على تقديم خطوات مغايرة لما قدمه كل من سبقوه في المنصب، أن كل ما يمكن اتخاذه بشأن الملف الليبي صدر بحقه قرارات سابقة والتي كان أخرها رقم (2570)، بشأن الخارطة السياسية في ليبيا، لكن الأزمة تبقى في عدم تنفيذ القرارات التي يتم التوافق بشأنها.

ولفت إلى أن باتيلي أمامه نهايات طرفية غير مكتملة، ومنها الاستحقاقات الانتخابية، وأن العراقيل التي حالت دونها هي حج واهية. وأشار إلى أن المبعوث الأممي مُطالب بوضع خارطة طريق جديدة، خاصة بعد فشل الخارطة السابقة في الوصول إلى الانتخابات وانتهائها، وأن عدم ضبط النصوص في الخارطة الأولى استغلت في عدم إقامة الانتخابات عبر تأويلات مختلفة.

