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المصراتي: تركيا تسعى لتمرير طائرة مسيرة لليبيا بعد فشلهم بتسويقها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الكاتب الصحفي محمود المصراتي إنالاتراك يسعون لتمرير صفقة بيع الطائرة المسيرة الفاشلة المسماة أكينجي لمزور الشهادات، وذلك بعد فشلهم في تسويقها لدول أخرى بسبب ارتفاع سعرها وظهور فشلها رغم كل البروبغندا الإعلامية التي أحاطوها بها“.

وأكد المصراتي أن الأتراك قالوا إن هذه الطائرة يمكنها التخفي، مؤكدًابأول مهامها في سوريا تسقطها الدفاعات السورية في لمح البصر، ثم حاولوا ارسالها مرة اخرى بعد تعديلات فاسقطتها الدفاعات الروسية وجعلتها اضحوكة و منذ ذلك الحين توقفوا عن ارسالها في مهام قتالية وحولوها إلى طائرة استطلاع ومراقبة كأي طائرة مسيرة أخرى“.

وأضاف المصراتيحتى جائت سنة 2020 و باعوا منها قطعة للسراج وفي أول مهامها أُسقطت جنوب بن وليد بمنظومة بانتسير فتوقف السراج عن شراء بقية القطع من هذا الطراز“. متبعًاحتى أوكرانيا المتأزمة لم تطلب هذا الطراز من تركيا .. و الآن حان وقت بيع هذه الخرذة للمضاحك حكومة وشعبًا“.

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الطائرة المسيرة إكينجي تركيا ليبيا محمود المصراتي

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الوطن الليبية

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