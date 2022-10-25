رئيسة الوزراء الإيطالية: نريد من ليبيا التعاون في منع قوارب المهاجرين

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” أننا “نريد من ليبيا التعاون في منع قوارب المهاجرين”.

وقالت “ميلوني”، في أول تصريح لها أمام البرلمان الإيطالي بشأن المهاجرين، إن “الحكومة تريد وقف الهجرة غير الشرعية والقضاء على تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط نهائيا، ومن الضروري صدور قرار من الأمم المتحدة وتعاون الدولة الساحلية المقابلة ليبيا”.

وأضافت؛ “نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية صوفيا التي تنص على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا”.

وختمت موضحة أن “دخول إيطاليا لا يكون بشكل غير قانوني وإنما من خلال مراسيم التدفق”.