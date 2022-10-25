الدبيبة يوقع مع تركيا على اتفاقيتي تعاون عسكري

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وقع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة بصفته وزيرا للدفاع اتفاقيتي تعاون عسكريي مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وقالت الحكومة، إن الاتفاقية الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا، بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.

وأضافت أن الاتفاقية الثانية تضمنت بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019.

وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول، في حضور رئيسي الأركان بالحكومتين إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين.