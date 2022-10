بليحق: المستشار صالح أكد أنه ليس بالإمكان إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة غير شرعية

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، أكد على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية خاصة الرقابية.

بليحق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشار إلى أن رئيس المجلس نوه إلى أن توحيد السلطة التنفيذية أمر هام من أجل المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الفترة القادمة، وليس بالإمكان إجراؤها في ظل وجود حكومة غير شرعية.

