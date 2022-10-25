الرئاسي ماضٍ في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء على مضي المجلس قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وأضاف المنفي أنه خلال لقائه رئيس وأعضاء تجمع هدفنا ليبيا، أن المجلس ماضٍ في تقريب وجهات النظر لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.

وأكد رئيس المجلس على حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، مبدياً استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.

وناقش اللقاء عدد من القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي.

وبحث خلال اللقاء كذلك سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

وعبر أعضاء التجمع الذي يضم عدداً من الأكاديميين والنخب السياسية، عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي.

وقدم أعضاء التجمع تفاصيل عن مقترح تنظيم ملتقى عام لكل المترشحين البرلمانيين والذي سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق، لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.