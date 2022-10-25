الخليج للنفط: تشغيل جميع مراحل ضغط الغاز بحقل مسلة النفطي 

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أجوكو، تشغيل جميع مراحل ضغط الغاز في حقل مسلة النفطي، وذلك بعد أكثر من عشرة أعوام من خروج إحدى المراحل من الخدمة.

ونفذت شركة “تيكو”، بالتعاون مع أقسام الصيانة التابعة لقسم الصيانة في الحقل، عمليات تطوير منظومة التحكم في سرعة محركات مراحل الضغط الأولى والثانية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع “فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستبدلت منظومة التحكم السابقة “Simovert”، الموجودة في الخدمة منذ 30 عاما، بأخرى حديثة الصنع Dynavert 2021، التي تعمل بكفاءة أفضل من سابقتها، وذات طاقة كهربائية أعلى، وتحتوي أيضا على نظام حماية أدق، كما أنها قابلة للتطوير مستقبلا لإمكانية ربطها بمنظومة تحكم وقراءة عن بُعد.

وأشارت إلى تنفيذ عملية التشغيل لمراحل ضغط الغاز من قبل مهندسي وعاملي وحدة معالجة الغاز التابعة لقسم العمليات بالحقل.