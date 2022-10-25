المنفي ونورلاند يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، مع السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

وبحث الاتصال وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما ناقشا الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وخلال الاتصال تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

من جهته أشاد نورلاند ، بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد.