نورلاند يرحب بتعهد باتيلي ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات

ليبيا – رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بتعهد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات الليبية المرتقبة.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الامريكية عبر موقعها الرسمي على موقع التزاصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “نرحب ترحيبًا حارًا بتعهد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات، وكذلك نيّته إحياء المسار الأمني”.

