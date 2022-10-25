وزير الدفاع التركي: سياستنا واضحة وشفافة للغاية مع “إسرائيل”

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه “سيقيم الوضع العام خلال لقاء نظيره بالكيان الصهيوني بيني غانتس في أنقرة، حسب ما نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي وزير الدفاع بالكيان الصهيوني نظيره التركي، يوم الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان “سنقوم بتقييم الوضع العام”، مضيفا “سياساتنا وآراؤنا واضحة. الجمهورية التركية دولة تمارس سياسة شفافة للغاية، هذا ما سنوضحهم لهم”.

ومضى أكار بقوله: “سنرى ما الذي ستجلبه لنا المرحلة القادمة وفق المستجدات”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “يتوجه وزير الدفاع بيني غانتس إلى تركيا يوم الأربعاء في زيارة أمنية سياسية ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار”، وأضافت أنه يتوقع أن يلتقي غانتس على الأرجح أيضا برئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وكانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.