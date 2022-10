صوان: وساطة بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة مهمة وضرورية

ليبيا – علق القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان بخصوص إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

صوان رحب في بيان له دعم جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها عبد الله باتيلي، معتبرًا أن وساطتها لحل الأزمة مهمة وضرورية.

وتابع: “إلا أن تقديم باتيلي إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن معتمدًا على لقاءاته مع الجهات الرسمية، دون لقاء الأحزاب والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات السياسية والمكونات الاجتماعية الفاعلة نعتبره غير كافٍ لنقل الصورة وتفهم الأزمة وسبل ومعالجتها. نرجو ألا يكون هذا أسلوب عمله”.

