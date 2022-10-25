في ظلّ السيطرة التركية على حكومته.. “الدبيبة” يُوقّع مع أنقرة اتفاقية عسكرية

الوطن / رصد

أعلن الناطق باسم حكومة “الدبيبة”، توقيع الحكومة، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع منتهية الولاية، ووزارة الدفاع التركية.

وقال حمودة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن البروتوكول المُوقّع يأتي في إطار تنظيم التعاون على مواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين الجانبين الليبي والتركي.

وأوضح حمودة أنّ البروتوكول قد نصّ على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها، وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين.

وتابع أن البروتوكول تضمّن في بنوده “تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات؛ من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط”

وأشار حمودة إلى التوقيع بين البلدين على بروتوكول خاص بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، بالإضافة إلى الشروط الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات.