عبدالعزيز: المشري دائمًا يعيش في ظل رجل آخر وحاول التسويق بكل قوة ليكون رئيس حكومة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه لا ضرورة لمجلسي النواب والدولة، والحديث عن القاعدة الدستورية وما سيحدث بشأنها مجرد وهم، بحسب تعبيره.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن خالد المشري دائماً يعيش في ظل رجل آخر، ودائمًا يكون صف ثاني وثالث.

وأضاف: “خالد المشري يظن أنه بإمكانه بالتحالف مع عقيلة ينقلب الصديق الكبير وليكن ما يكون، أن تباع ليبيا بهذه الطريقة كارثة سوداء”.

ولفت إلى أن المشري حاول التسويق بكل قوة في مختلف المجالس ليكون رئيس حكومة، وهذا سبب معاداته لفتحي باشاآغا لأنه يريد مكانه. وفقًا لقوله.

وفيما يلي النص الكامل:

تكلمنا دائمًا على أن مجلسي النواب والدولة لا ضرورة لهما ومن ينتظر حلًا منهما فليتقدم إلى مستشفى الأمراض العقلية، للأسف الكثير من الساسة يتكلمون عن القاعدة الدستورية وما سيحدث وهذا وهم.

البرلمان اسمه عصابة، عقيلة صالح خرج على الميكروفون وقال نؤيد العدوان على طرابلس، مناوراته وسرقاته، خرج تسجيل بدر النحيب وتكلمنا أن المشري لا يهمه شيء، واليوم نحن سنقول من هو المشري وسيرته ولماذا ذهبوا للمغرب ويريدون تنحيه الصديق الكبير؟

بدر النحيب الذي ذهب لموسكو وطلب من الروس أن يدعموهم بقوة، وجاء الدعم على هيئه الفاغنر، ومن أكبر المؤيدين للعدوان على طرابلس وزياد دغيم الذي قال يحكمني يهودي ولا يحكمني غرباوي يسيرون عند خالد المشري. أليس هم من كانوا يسبون الإخوان والإسلام السياسي؟ لكن في سبيل التآمر على ليبيا لا يوجد لديهم مانع، المشري ليس لديه مانع أن يجلس أي مجلس يمكنه من أي منصب، السبب لأنهم عارفون أنهم لا يملكون من المهارات ولا القدرات ما يؤهلهم لشغل أي منصب.

خالد المشري من يوم عرفته في 2006 دائمًا يعيش في ظل رجل آخر عمره لم يكن “رأسًا”، ودائمًا صف ثانٍ أو ثالث، ولم يكن في الصف الأول، مستحيل. أثناء الثورة حاول لكن رجال الزاوية حاولت التوسط بينهم لكن دائمًا لا يسمح له ولا يملك الشجاعة، حاول أن يكون عضو مجلس انتقالي عن الزاوية ورفض وهذه أثرت فيه كثيرًا، وبعد التحرير في الظل دائمًا حاول أن يكون له أي منصب في أي وزارة، ولكن الأبواب مسدودة حتى أتت انتخابات المؤتمر الوطني ترشح على قائمة حزب العدالة والبناء، ولو ترشح فردًا لا ينجح؛ لأنه ليس لديه حاضنة اجتماعية في الزاوية ولما أتى المؤتمر جلس عضوًا وكان عنده طموح أن يكون في لجان ومكتب رئاسي لكن لم يكن لديه نصيب.

بعد حكم المحكمة استلم اللجنة المالية بدعم من الصديق الكبير بحكم علاقته وكانت جيدة بالكبير. من أوائل الناس الذين دعموا انقلاب الصخيرات أملًا أن يكون له منصب وظل يسعى، مجلس الدولة عبارة عن مرتبات وهم يعرفون أن بعضهم يكذب على نفسه ورشوة سياسية وسمو لي إنجازًا واحدًا له. بالدعم من الصديق الكبير وصل لرئاسة المجلس.

الصديق الكبير كان له دور في انقلاب الصخيرات بأوامر أمريكية، ومن تلك الفترة حدث الانفصال بيني وبين الكبير لهذه الساعة.

الصديق الكبير كُشف المشري لذلك المشري يتآمر عليه الآن، خالد المشري كان يروج لشباب وثوار الزاوية الأشاوس أنه مدعوم من الدولة الفلانية وقابل الرئيس الفلاني، وهذا كله كذب. وقال إن الدولة الفلانيه داعمة الانقلاب يوم 26-27 لهيثم التاجوري وباشاآغا في طرابلس. وصل الكلام للكبير الذي قال: إن كان الكلام واقعيًا سآتي بالخبر اليقين ليقابل شخصيات معينة من هذه الدولة. وقالوا إن الكلام الذي قاله خالد المشري ليس له أساس من الصحة.

خالد المشري يظن أنه بإمكانه بالتحالف مع عقيلة ينقلب الصديق الكبير وليكن ما يكون، أن تباع ليبيا بهذه الطريقة كارثة سوداء.

هم المشري بالكامل من المسلسل هي ما قاله بدر النحيب إنه يريد أن يكون رئيس الوزراء، حاول أن يسوق بكل قوة في مختلف المجالس أن يكون رئيس حكومة، وبالتالي معاداته لبشاآغا لأنه يريد مكانه، يعرف أن مجلس الدولة لا يشكل شيئًا. أتمنى أن يفتح حساب الرحلات ما بين طرابلس وإسطنبول أسبوعيًا، على حساب من؟ الحلقة هذه العد التنازلي لنهاية خالد المشري.

مات القذافي خرج لنا ألف قذافي، ويأتي شخص يقول أنا من ثوار فبراير وهو يطبل للمشري وعقيلة وبدر النحيب.

بعد تسجيل بدر النحيب هل ما زلنا ننتظر خيرًا من مجلس النواب والعصابة والمافيا المتواجدة به؟ هل تشكل هذه جنائية؟ هل يستوجب التحرك للشارع وأن ينطلقوا في مظاهرات لاقتلاع الجسمين؟ وأدعوا للتحرك بتاريخ 11/11 ودعوة لحراك في مصر وتونس وليبيا لاقتلاع الجسمين والذهاب لانتخابات برلمانية.

