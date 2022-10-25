المنقوش: ليبيا مستعدة لعودة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً مع عدد من وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء، بالعاصمة السنغالية التي تستضيف فعاليات منتدى داكار الثامن للسلام والأمن في إفريقيا.

وقالت خارجية الدبيبة بحسب ما نشرت على تويتر، إن الاجتماع حضره وزراء خارجية دول مالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى وغامبيا، باستضافة المستشار في الرئاسة السنغالية كاريم هراتي، الذي ترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وأضافت أن المنقوش أطلعت نظراءها على استكمال ليبيا استعدادات الحكومة اللوجستية والأمنية لعودة مقر تجمع الساحل والصحراء “س،ص” لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس، كما وجهت لهم دعوة لزيارة طرابلس، أين أبدوا استعدادهم لتلبيتها ودعم استعادة ليبيا دورها الفاعل بالتجمع.

وأكدت المنقوش “أن هذا اللقاء وما سيتبعه من لقاءات مع وزراء خارجية دول التجمع يهدف لإعادة قنوات الاتصال بين الدول الأعضاء بشكل متواصل، وأن ليبيا تثق في أن عودة التجمع لمقره في طرابلس سيسهم في استعادة ليبيا لعافيتها وتقوية موقعها في القارة الإفريقية.

ومن جانبه أكد مستشار الرئيس السنغالي “ماكي صال” على اهتمام بلاده بأن تستقر الأوضاع في ليبيا وأن تتواصل جهود إرساء السلام فيها وأن يكون لبلاده دور في تفعيل وتقوية الدور الإفريقي لصالح ليبيا.

كما عبر الوزراء عن رغبتهم في تفعيل ليبيا دورها التنموي داخل تجمع “س،ص” حيث أشارت المنقوش “أن ليبيا بصدد مراجعة استثماراتها في إفريقيا بما يخدم المصالح المشتركة لليبيا وشعوب المنطقة”.