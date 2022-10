السمو: لا بد من سداد المستحقات المالية للموظفين في مؤسسة التعدين

ليبيا – ترأس مصطفى السمو وكيل شؤون الإنتاج والمناطق الصناعية بوزارة صناعة ومعادن حكومة تصريف الأعمال اجتماعا مع القائمين على مؤسسة التعدين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس المجتمعين المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الفروع والمكاتب التابعة للمؤسسة في جميع أنحاء ليبيا، وسبل توفير الاحتياجات اللازمة لها لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبحسب البيان، شدد السمو على وجوب تسوية أوضاع الموظفين الإدارية والمالية وسداد مستحقاتهم باسرع وقت ممكن لتوفير مناخ ملائم للعمل مشيدا بجهود المؤسسة الجاذبة للاستثمارات، لتوفير فرص عمل للشباب تحقيق اكبر عائد للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام.

