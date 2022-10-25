“أبو جناح” يلتقي مسؤولين في منظمة الصحة العالمية

الوطن / متابعات

اجتمع وزير الصحة المكلّف في الحكومة منتهية الولاية، رمضان أبوجناح، الثلاثاء، مع المدير الإقليمي للطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، وفريق من خبراء المنظمة.

وتناول الاجتماع -وفقا للصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا عبر فيسبوك- واقع الاستجابة الصحية، والتأهب للطوارئ، بالإضافة إلى دعم برامج مكافحة العدوى، وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي.

وجدّد المدير الإقليمي للطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، التزام المنظمة بتقديم الدعم الكامل لليبيا، لدعم برامج التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وتحسين واقع الخدمات الصحية المقدّمة.

واستعرضت ممثّل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، جهود الاستجابة الصحية المقدّمة من المنظمة في ليبيا، من أجل دعم الصحة العامة وتلبية الاحتياجات الصحية وحفظ الصحة.

من جهته، أكد وزير صحة المنتهية على أهمية التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للاستفادة من خبراتها في تحسين الوضع الصحي في البلاد.