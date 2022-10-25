وزير «داخلية باشاغا» يتعهد بتوفير احتياجات مديرية أمن مرزق

أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، حرصه على توفير كافة الاحتياجات والنواقص وإعادة تفعيل دور الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة مرزق بشكل كامل.

جاء ذلك خلال زيارة إلى مقر مديرية أمن مرزق، برفقة مدير إدارة الشؤون المالية ورئيس ديوان الوزارة بالجنوب ومديري مديرية أمن سبها والشاطئ، ومدير فرع إدارة الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية.

– وزير «داخلية باشاغا» يعين مديرا جديدا لمديرية أمن غات

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك» بأن أبوزريبة اطلع خلال الزيارة على عدد من المواقع الأمنية بالمنطقة وآلية سير العمل بها.

وأضاف البيان أن الوزير استمع إلى «شروح وافية حول الاحتياجات والنواقص والمشاكل والعراقيل التي تواجههم وإيجاد حلول لها»، بالإضافة إلى «العمل الأمني والإداري الذي تقوم به المديرية في سبيل حفظ الأمن».

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة يزور مديرية أمن مرزق، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة يزور مديرية أمن مرزق، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)