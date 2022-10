ليبيا – عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها اجتماعًا مع ممثلي شركات محلية مصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أوضح تباحث المجتمعين بشأن تعزيز التعاون بين صحة تصريف الأعمال وهذه الشركات المحلية لتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية، في وقت طالب فيه الممثلون بدعم حكومي لتلبية احتياجات البلاد الطبية من الناتج المحلي.

ونقل البيان عن أبو جناح تأكيده على دعمه الكامل وتشجيعه للصناعات الدوائية المحلية لتخفيف العبء الاستيرادي عن الدولة.

Shares

The post أبو جناح: داعمون للصناعات الدوائية المحلية لتخفيف العبء الاستيرادي عن الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية