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المبروك يؤكد تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر.

وتابع المبروك مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني خلال اجتماع الثلاثاء، صرف منحة الزوجة والأولاد والمهجرين لمستحقيها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بينهما بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ناقش الجانبان عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين،

وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن شكرها لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومبادرته في إعادة إحياء مشروع منحة الزوجة والأولاد ودعمه لبرامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.

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