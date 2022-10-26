السفارة الأمريكية: تعرفنا على جهود مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة

أعرب القائم بالأعمال السفير الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان عن سعادته اللقاء الذي حضره مسؤولون من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

وقال القائم بالأعمال السفير الأمريكي في ليبيا، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليلبيا، “سعدنا اليوم بلقاء مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي.

وتابع القائم بالأعمال السفير الأمريكي في ليبيا “نهنئ المسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة على اختيارهم للمشاركة في برنامج للتبادل المهني والذي يركز على مكافحة الفساد”.