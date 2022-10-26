وفد إماراتي مختص يجري زيارة لمطار معيتيقة الدولي

الوطن / رصد

أجرى وفد إماراتي مختص تابع للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، اليوم الثلاثاء، زيارةً رسمية إلى مطار معيتيقة الدولي.

وجاءت الزيارة للاطّلاع على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطار؛ بهدف تعزيز الحركة الجوية بين دولة ليبيا والإمارات، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك الليبية على “فيسبوك.

وشملت الجولة معاينة بعض مرافق المطار، بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات ومحطة الإطفاء؛ للتعرف على الإجراءات والتدابير المتبعة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين المحلية.

واستقبل الوفد رئيس مركز جمرك مطار معيتيقة أسامة حريشة، برفقته مندوب مصلحة الجمارك مكرم خشخوشة، ومدير عام المطار لطفي الطبيب، ورئيس مكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن منفذ المطار الصادق أبورياح.