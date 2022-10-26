عطية الفيتوري: تخفيض قيمة الدينار العام الماضي كان خطأً جسيمًا

قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن تخفيض قيمة الدينار العام الماضي كان خطأ جسيما وكما قلت سابقا الخطأ لا يصحح بخطأ..

وأضاف الفيتوري عبر حسابه في “فيسبوك” :” والآن يراد تصحيح هذا الخطأ بخطأ عكسي، هذا تخبط وبعيد عن المفاهيم الاقتصادية.”.

وأكد أن أغلب الدول الأوربية يوجد بها تضخم في حيث يصل معدل التضخم إلى 10% وأكثر، ونتيجة لذلك يطالب العمال برفع أجورهم..

وذكر أن حالة ليبيا ليست بعيدة عما يحدث في العالم ، وبالتالي فإن الحلول المبدئية في ليبيا رفع الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات المستخدمين لإعانتهم وتعويضهم عن انخفاض دخولهم الحقيقية..

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من الحلول ترشيد الإنفاق العام الداخلي والخارجي، والحد من التوسع النقدي غير الضروري..

وتابع الفيتوري، أن من الحلول كذلك فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لتوفير السلع في السوق الليبي الذي يستورد حوالي 90 % من حاجاته..

وأكد الخبير على ضرورة الحد من الفساد في الاعتمادات الوهمية والعقود الإدارية العامة، وتشكيل لجان من أعضاء متخصصين مستقلين وليس من موظفي المؤسسة لاقتراح السياسات المناسبة للاقتصاد الليبي..