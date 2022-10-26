خلال اتصاله بالمنفي.. نورلاند يشيد بجهود الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “، اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند “، اليوم الثلاثاء ، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي في بيانها على فيسبوك، فقد ناقشا الطرفان الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي،

وأضاف البيان أنه تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

كما أكد الرئاسي، خلال الاتصال على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

ومن جهته أشاد المبعوث الامريكي الخاص لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد .