مجلس أمناء ديوان الحبوب يعقد اجتماعه الأول برئاسة الحويج

الوطن / متابعات

عقد مجلس أمناء ديوان الحبوب اجتماعه الأول برئاسة “محمد الحويج” رئيس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 م بحضور أعضاء المجلس وزير المالية “خالد المبروك”، ووكيل وزارة الزراعة “محمد التركي”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية “سهيل أبوشيحة”، والمدير العام بديوان الحبوب “حسين العمامي”.

وناقش الاجتماع قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الصلاحية رقم 493 لسنة 2022 م حول إنشاء ديوان الحبوب، وقرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولّى إعداد خطّة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، مستعرضًا مقترح الهيكل التنظيمي، ومشروع الميزانية لديوان الحبوب.

وأحال الاجتماع مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتم تكليف “حسين العمامي” مديرًا عامًّا لديوان الحبوب بصفة مؤقتة حتى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما وعُيّن “ونيس العبيدي” نائبًا المدير العام بديوان الحبوب.

وأوصى الاجتماع الحاضرين بتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي، لعرضه خلال الاجتماع المقبل.