المنقوش تبحث مع نظيرها المالي معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية

أخبارليبيا24

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية مالي عبد الله ديوب معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.

واستعرضت المنقوش مع ديوب خلال اللقاء في داكار على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي إمكانية التعاون في هذا الملف مع الأطراف المعنية عن طريق التنمية المكانية.

وناقشت وزيرة الخارجية مع نظيرها المالي تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العمل، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر في قضايا القارة الأفريقية، وتعزيز أمنها واستقرارها لمصلحة الشعوب.

وكانت المنقوش قالت إن العبث بأمن ليبيا لتقويض استقرارها، يمثل تهديدا كبيرا يجب أن يتحد الأفارقة لمواجهته.

جاء ذلك في تغريدة حول ختام مشاركتها في المنتدى الدولي للسلام والأمن المنعقد في العاصمة السنغالية داكار في نسخته الثامنة.