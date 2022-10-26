السفير الغاني: حريصون على رفع مستوى التبادل التجاري مع ليبيا

أكد سفير غانا لدى ليبيا، صامويل أدوتي أنوم، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا بمختلف المجالات وحرصها على رفع مستوى التبادل التجاري، وكذلك رغبة الشركات في بلاده “دخول السوق الليبي وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في كلا البلدين”، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

جاء تأكيد سفير غانا خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة والمحلق التجاري بسفارة غانا.

وقالت وزارة الاقتصاد إن لقاء الحويج والسفير الغاني جرى خلاله بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن الحويج أكد من جانبه على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورغبة الحكومة الليبية في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الأفريقية.