منتهية الولاية تعلن استئناف صرف منحة الأولاد

الوطن / متابعات

أعلنت الحكومة منتهية الولاية استئنافها صرف منحة الزوجة والأولاد والمهجرين لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووزير المالية خالد المبروك، أمس الثلاثاء.

وأكّد المبروك خلال الاجتماع، تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر، فيما أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة منتهية الولاية عن شكرها للدبيبة على مبادرته لإحياء مشروع منحة الزوجة والأولاد ودعمه لبرامج الحماية الاجتماعية، على حدّ تعبيرها.