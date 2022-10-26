مديرية أمن البيضاء تنفي تعرّض مديرها للاختطاف

الوطن / متابعات

نفت مديريّة أمن البيضاء، صحّة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول تعرّض مدير الأمن اللواء خالد البسطه لمحاولة اختطاف.

وأكّدت المديريّة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الغرض من هذه الإشاعات هو تشويه صورة الأمن في مدينة البيضاء.

من جانبه، أكد مدير الأمن بمديرية أمن البيضاء، اللواء خالد البسطة، عريّ واقعة اختطافه عن الصحة.

واعتبر البسطة في تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مدينة البيضاء.

وأضاف: “نطمئن الجميع في مدينة البيضاء والجبل الأخضر بأن هذه الخبر مجرد كذب وأنه لا توجد أي عمليات خطف في المدينة”.

وتابع: “نحن موجودن في مدينة البيضاء وإنّ ما يُشاع حول المدينة لا يعنينا ولم يسبق لنا أن نترك مدينتنا حتى في أحلك الظروف، ونحن نؤدي دورنا على أكمل وجه، ونطمئن الجميع بأن مدينتهم آمنة مستقرة بفضل سكانها وحكمائها وجيشها ورجال أمنها”.