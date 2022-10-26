مدير أمن البيضاء: شائعة محاولة اختطافي هدفها زعزعة الاستقرار في المدينة

قال اللواء خالد البسطة، مدير الأمن بمديرية أمن البيضاء، إنه سمع عن تدوال عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر تعرضه لمحاولة اختطاف من أمام منزله، مؤكدا أن هذه الواقعة عارية تمام من الصحة.

وأضاف “البسطة”، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24” أن اهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مدينة البيضاء ومحاولة للتشويه والتشويش على هذه المدينة، متابعة “نطمئن الجميع في مدينة البيضاء والجبل الأخضر بأن هذه الخبر مجرد كذب وأنه لا توجد أي عمليات خطف في المدينة.

وتابع “نحن موجودن في مدينة البيضاء وان ما يشاع حول المدينة لا يعنينا ولم يسبق لنا أن نترك مدينتنا حتى في أحلك الظروف، ونحن نؤدي دورنا على أكمل وجه، ونطمئن الجميع بأن مدينتهم آمنة مستقرة بفضل سكانها وحكمائها وجيشها ورجال أمنها