ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن توحيد مؤسسات الدولة وتوحيد الشرعية للمؤسسات السيادية مسألة لايوجد خلاف حولها.

مختار وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، نوه إلى أن ليبيا تحتاج حكومة موحدة لتأكيد وجودها وسيادتها، إضافة إلى آلية واضحة وذلك لتجنب مزيد من الانقسام.

